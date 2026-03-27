Na primeira semana de envio da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-base 2025, a Receita Federal recebeu mais de 63,2 mil declarações no Amazonas.
Ao todo, foram contabilizadas 63.233 entregas nos primeiros dias. Em comparação com o mesmo período de 2025, quando houve 45,7 mil registros, o aumento foi de cerca de 40%.
O prazo para envio da declaração segue até 29 de maio.
Crescimento está ligado à melhoria no sistema
Segundo a assessoria de comunicação da Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, o aumento no número de envios está relacionado às atualizações no sistema.
Além disso, o órgão aponta o aprimoramento das ferramentas e a simplificação do processo como fatores que tornam o envio mais ágil e acessível.
Ainda de acordo com a Receita, contribuintes de todo o estado conseguem acessar o sistema, independentemente da localização. Nos municípios sem unidades físicas, o atendimento ocorre por meio de Pontos de Atendimento Virtual em parceria com prefeituras.
Declaração pré-preenchida ganha adesão
A Receita Federal também registra aumento no uso da declaração pré-preenchida.
Nesse modelo, as informações aparecem automaticamente no sistema, o que reduz a necessidade de preenchimento manual.
Do total de declarações enviadas na primeira semana, quase 60% foram feitas nesse formato. Em 2025, o índice foi de 51%. Já em 2024, ficou em 43%.
Contribuinte com pré-preenchida tem prioridade
Quem opta pela declaração pré-preenchida tem prioridade no recebimento da restituição.
Neste ano, a Receita ampliou os dados disponíveis no sistema. Além de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, o modelo agora inclui:
- informações de renda variável;
- dados sobre empregados domésticos.
A ferramenta reúne automaticamente os dados, o que reduz erros e evita preenchimento manual.
Entre as informações disponíveis, estão:
- rendimentos;
- deduções;
- bens;
- direitos;
- dívidas;
- ônus reais (encargos vinculados a imóveis);
- renda variável;
- dados de empregados domésticos.
Para isso, a Receita utiliza dados da declaração anterior, do carnê-leão e de informações enviadas por terceiros, como empresas pagadoras, imobiliárias e prestadores de serviços de saúde.
O acesso à pré-preenchida exige conta gov.br nível prata ou ouro e está disponível desde o início do prazo.
Receita atualiza limites de obrigatoriedade
A Receita Federal também alterou os limites para obrigatoriedade da declaração.
Agora, deve declarar quem recebeu R$ 35.584 em rendimentos tributáveis em 2025. No ano anterior, o limite era de R$ 33.888.
Além disso, o teto da receita bruta da atividade rural subiu de R$ 169.440 para R$ 177.920.
Restituição será paga em menos lotes
Outra mudança envolve o pagamento das restituições.
Em 2025, a Receita liberou os valores em cinco lotes. Neste ano, o pagamento será feito em quatro etapas.
Ainda assim, a previsão é que 80% dos contribuintes recebam a restituição nos dois primeiros lotes.