Imposto de Renda

Amazonas registra alta no envio do IR 2026, com 63 mil declarações e avanço da pré-preenchida

Publicado em 27 de março de 2026

Na primeira semana de envio da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-base 2025, a Receita Federal recebeu mais de 63,2 mil declarações no Amazonas.

Ao todo, foram contabilizadas 63.233 entregas nos primeiros dias. Em comparação com o mesmo período de 2025, quando houve 45,7 mil registros, o aumento foi de cerca de 40%.

O prazo para envio da declaração segue até 29 de maio.

Crescimento está ligado à melhoria no sistema

Segundo a assessoria de comunicação da Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, o aumento no número de envios está relacionado às atualizações no sistema.

Além disso, o órgão aponta o aprimoramento das ferramentas e a simplificação do processo como fatores que tornam o envio mais ágil e acessível.

Ainda de acordo com a Receita, contribuintes de todo o estado conseguem acessar o sistema, independentemente da localização. Nos municípios sem unidades físicas, o atendimento ocorre por meio de Pontos de Atendimento Virtual em parceria com prefeituras.

Declaração pré-preenchida ganha adesão

A Receita Federal também registra aumento no uso da declaração pré-preenchida.

Nesse modelo, as informações aparecem automaticamente no sistema, o que reduz a necessidade de preenchimento manual.

Do total de declarações enviadas na primeira semana, quase 60% foram feitas nesse formato. Em 2025, o índice foi de 51%. Já em 2024, ficou em 43%.

Fonte: Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal

Contribuinte com pré-preenchida tem prioridade

Quem opta pela declaração pré-preenchida tem prioridade no recebimento da restituição.

Neste ano, a Receita ampliou os dados disponíveis no sistema. Além de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, o modelo agora inclui:

informações de renda variável;

dados sobre empregados domésticos.

A ferramenta reúne automaticamente os dados, o que reduz erros e evita preenchimento manual.

Entre as informações disponíveis, estão:

rendimentos;

deduções;

bens;

direitos;

dívidas;

ônus reais (encargos vinculados a imóveis);

renda variável;

dados de empregados domésticos.

Para isso, a Receita utiliza dados da declaração anterior, do carnê-leão e de informações enviadas por terceiros, como empresas pagadoras, imobiliárias e prestadores de serviços de saúde.

O acesso à pré-preenchida exige conta gov.br nível prata ou ouro e está disponível desde o início do prazo.

Receita atualiza limites de obrigatoriedade

A Receita Federal também alterou os limites para obrigatoriedade da declaração.

Agora, deve declarar quem recebeu R$ 35.584 em rendimentos tributáveis em 2025. No ano anterior, o limite era de R$ 33.888.

Além disso, o teto da receita bruta da atividade rural subiu de R$ 169.440 para R$ 177.920.

Restituição será paga em menos lotes

Outra mudança envolve o pagamento das restituições.

Em 2025, a Receita liberou os valores em cinco lotes. Neste ano, o pagamento será feito em quatro etapas.

Ainda assim, a previsão é que 80% dos contribuintes recebam a restituição nos dois primeiros lotes.