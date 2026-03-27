Investigação

Mensagens e áudios com conteúdo sexual revelaram o crime e levaram à prisão do suspeito

Mensagens e áudios enviados pelo próprio pai, com conteúdo de cunho sexual, além de ofensas e ameaças, foram determinantes para a descoberta de um caso de estupro que resultou na prisão de um homem nesta quinta-feira (26), no bairro do Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro.

Investigação começou após denúncia

A prisão foi realizada por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) e da 118ª DP (Araruama). A ação ocorreu após trabalho conjunto de investigação, iniciado a partir de uma denúncia registrada em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com as apurações, o crime teria ocorrido no dia 19 de fevereiro. A vítima relatou que foi induzida a ingerir bebida alcoólica, momento em que sofreu abuso sexual pelo pai, mas não se lembrava do ocorrido.

No mês seguinte, o investigado encaminhou mensagens e áudios à vítima de cunho sexual, momento em que ela descobriu o estupro. Em seguida, a jovem procurou a polícia, que também ouviu testemunhas e reuniu outros elementos para fortalecer a investigação.

Suspeito chegou a ser considerado foragido

Com base nas informações coletadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Após a decisão judicial, ele deixou a residência e passou a ser considerado foragido.

O homem foi localizado após troca de informações de inteligência entre as delegacias envolvidas. O mandado de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: