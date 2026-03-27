São Paulo de Olivença

Durante a ação, foram inutilizadas mais de 15 dragas empregadas na atividade ilegal

A Polícia Federal, em ação integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), realizou Operação Solo Limpo, para combater o garimpo ilegal no Rio Jandiatuba, nas proximidades do município de São Paulo de Olivença/AM.

Durante a ação, foram inutilizadas mais de 15 dragas empregadas na atividade ilegal, bem como destruídas embarcações utilizadas na logística de abastecimento da atividade criminosa. A operação abrangeu áreas relacionadas às Terras Indígenas Tikúna Feijoal, Sururuá e Nova Esperança do Rio Jandiatuba.

Além da proteção territorial e indígena, a ação visa coibir danos ambientais severos, especialmente a contaminação dos rios por mercúrio, substância comumente utilizada no garimpo ilegal e que compromete a saúde das populações ribeirinhas, além de atividades sustentáveis de pesca e de manejo florestal.

(*) Com informações da PF