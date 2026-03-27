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Novo reforço chega por empréstimo do Azuriz e reforça o meio-campo do Gavião Real na busca pela Série C

O Manaus Futebol Clube oficializou, na noite desta sexta-feira (27), a contratação do volante João Felipe Santiago, de 24 anos, como reforço para a sequência da temporada. O jogador chega por empréstimo do Azuriz Futebol Clube e já integra o elenco do Gavião Real.

Trajetória do volante

Revelado nas categorias de base do Resende Futebol Clube e do Botafogo de Futebol e Regatas, João Felipe construiu sua carreira passando por equipes tradicionais do futebol nacional, como:

Madureira Esporte Clube

Associação Atlética Internacional (Limeira)

Bangu Atlético Clube

Essa experiência amplia a capacidade do atleta de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Manaus FC e reforça o meio-campo da equipe.

Primeiro pronunciamento como jogador do Gavião Real

Em sua primeira declaração, João Felipe demonstrou motivação para o novo desafio.

“Primeiramente quero agradecer a Deus e ao Manaus pelo convite. Chego com muita vontade de ajudar e, junto aos meus companheiros, vamos trabalhar bastante para colocar o Manaus novamente na Série C”, afirmou.

Impacto da contratação na equipe

A chegada de João Felipe reforça o compromisso do Manaus FC em qualificar o elenco e alcançar os objetivos da temporada. Além disso, o volante traz experiência e versatilidade, fortalecendo o meio-campo e contribuindo para a competitividade do time em todas as competições.

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