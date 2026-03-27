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Lesões confirmadas obrigam Ancelotti a ajustar equipe para último amistoso da Data Fifa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (27), os cortes do atacante Raphinha e do lateral-direito Wesley da Seleção Brasileira. A decisão ocorreu um dia após a derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Ambos os jogadores apresentaram problemas físicos durante a partida e foram liberados para tratamento em seus clubes.

Lesões confirmadas após exames

Segundo a CBF, os dois atletas sentiram dores na região posterior da coxa direita ainda durante o confronto. Após exames de imagem realizados na sexta-feira, foram confirmadas lesões musculares, o que impede a permanência dos jogadores na delegação para a sequência da Data Fifa.

Em nota oficial, a entidade informou que não convocará substitutos para as vagas abertas. A comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, decidiu seguir com o elenco atual para o último compromisso do período, contra a Croácia, na próxima terça-feira (31), em Orlando.

Ajustes na equipe antes do duelo

Na quinta-feira, antes mesmo da confirmação dos cortes, Ancelotti já havia chamado o zagueiro Vitor Reis, do Girona, ampliando as opções defensivas do grupo, que não contava com Gabriel Magalhães, cortado por lesão, e Marquinhos, poupado por desconforto.

Inicialmente, a comissão técnica optou por não realizar novas convocações, mas a necessidade de reforçar a defesa motivou a inclusão de Vitor Reis.

Impacto no setor ofensivo

Com as ausências confirmadas, Ancelotti deve promover mudanças na equipe titular para o duelo contra os croatas. Raphinha, que começou jogando contra a França, foi substituído no intervalo após relatar desconforto muscular.

Sua vaga deve ser ocupada por Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, que se destacou no segundo tempo do amistoso e contribuiu para a melhora de desempenho da equipe.

Nos próximos dias em Orlando, a comissão técnica aproveitará os treinamentos para ajustar a equipe e testar alternativas, especialmente no setor ofensivo, que perde uma peça importante. O confronto contra a Croácia será o último antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, aumentando a importância das avaliações individuais e coletivas.

Nota oficial da CBF

“Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los”.

*Com informações do Lance

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