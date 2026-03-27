Acidente

Acidente ocorreu na avenida Abiurana, zona Leste da capital

Um cavalo mecânico invadiu uma residência na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus, após um acidente registrado na avenida Abiurana, nas proximidades de um posto de combustíveis.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o caminhão já dentro do imóvel, depois de colidir com a estrutura da casa e provocar a destruição da parte frontal da residência. O impacto deixou a fachada completamente comprometida.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as causas do acidente.

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