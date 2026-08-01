Manacapuru (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (31), Marivaldo Nunes, de 43 anos, suspeito de agredir e ameaçar a companheira e de colocar fogo no colchão onde a filha do casal, de apenas 3 anos, dormia. O caso ocorreu no bairro São Francisco, em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.
Segundo a investigação, a violência começou durante a madrugada, quando a mulher informou ao companheiro que pretendia encerrar o relacionamento e se mudar para a casa da mãe junto com os quatro filhos.
Inconformado com a decisão, o suspeito teria segurado a vítima pelo braço, feito ameaças e desferido tapas contra ela.
Mulher deixou a casa após as agressões
Após as agressões, a mulher conseguiu sair da residência com as crianças e passou a noite na casa da mãe.
Na manhã seguinte, ao retornar ao imóvel para buscar seus pertences, ela voltou a ser agredida pelo companheiro, conforme relataram as investigações.
Criança foi retirada de colchão em chamas
Pouco depois da nova discussão, uma das filhas avisou que o pai havia colocado fogo na cama.
Ao entrar no quarto, a mãe encontrou o colchão em chamas enquanto a filha de 3 anos ainda dormia sobre ele.
A mulher conseguiu retirar a criança rapidamente antes que ela fosse atingida pelo fogo. A menina não sofreu queimaduras.
Polícia prendeu suspeito em flagrante
Depois de resgatar a filha, a vítima procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência.
Equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru foram até o endereço e prenderam Marivaldo Nunes em flagrante.
O suspeito foi levado para a unidade policial, onde prestou depoimento. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.
Caso segue sob investigação
A Polícia Civil continuará investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias dos crimes e adotar as medidas legais cabíveis.
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