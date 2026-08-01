Manaus (AM) – O motociclista Jefferson Pereira da Conceição, de 30 anos, morreu na manhã deste sábado (1º) após colidir com uma caçamba na avenida Hibisco, no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.
De acordo com testemunhas, Jefferson pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer quando ocorreu a colisão, por volta das 9h30. Com a força do impacto, ele foi arremessado por vários metros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou a morte da vítima ainda no local.
Motorista da caçamba permaneceu no local
Após o acidente, o motorista da caçamba parou o veículo alguns metros à frente e permaneceu no local para prestar esclarecimentos e acompanhar os procedimentos realizados pelas autoridades.
Familiares de Jefferson chegaram logo depois da colisão e ficaram abalados com a morte do motociclista.
Polícia investiga as causas do acidente
Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e controlaram o trânsito até a chegada da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
LEIA MAIS:
VÍDEO: Agente de portaria morre em grave acidente a caminho do trabalho em Manaus