Política

A decisão atende a um pedido do Partido Social Democrático (PSD)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eleição indireta que escolheria o governador temporário do Rio de Janeiro até o fim de 2026.

A decisão atende a um pedido do Partido Social Democrático (PSD), que defende que a escolha seja feita por voto direto da população, e não pelos deputados estaduais.

Zanin afirmou que a renúncia do então governador Cláudio Castro pode ter sido usada para evitar o voto popular. Para ele, isso fere o princípio da soberania popular, que garante ao cidadão o direito de escolher seus representantes nas urnas.

O ministro destacou que a suspensão é necessária para garantir segurança jurídica, até que o caso seja analisado pelo plenário do STF.

Com a decisão, quem assume o governo de forma interina é o presidente do Tribunal de Justiça do estado, Ricardo Couto de Castro.

O caso ainda será julgado definitivamente pelos ministros da Corte.

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