Esquema

Entre os materiais apreendidos estão mais de 10 mil quilômetros de cabos de fibra óptica e mais de mil roteadores

Os policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP) recuperaram em Manaus, na tarde desta sexta-feira (27/3), cerca de 12 toneladas de suprimentos de informática que haviam sido desviados de uma empresa do estado de Santa Catarina.

Entre os materiais apreendidos estão mais de 10 mil quilômetros de cabos de fibra óptica e mais de mil roteadores. A carga está avaliada em mais de R$ 500 mil.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado por meio de golpes virtuais, como o uso de boletos falsos e dados de cartões de crédito obtidos ilegalmente na dark web. Os criminosos simulavam compras legítimas junto a empresas de outros estados e recebiam as mercadorias antes que as fraudes fossem identificadas.

O grupo também utilizava documentos falsificados e alugava galpões temporários para armazenar os produtos, criando uma aparência de legalidade. Três homens foram conduzidos para prestar esclarecimentos, por suspeita de envolvimento no esquema.

A investigação é um desdobramento de uma operação anterior, que já havia resultado na prisão de uma quadrilha e na recuperação de outras cargas desviadas.

A Polícia Civil alerta empresários e proprietários de imóveis para redobrarem a atenção em negociações suspeitas e reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais da Secretaria de Segurança Pública.

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