Crime ambiental

A carga de pescado apreendida foi doada para comunidades ribeirinhas

Mais de 16 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas, neste sábado (28/03), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante operação na Base Arpão 2, nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Na ação, o homem responsável pela carga foi preso em flagrante por crime ambiental.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a equipe policial realizou uma abordagem de rotina na embarcação Princesa Carol, vinda de Fonte Boa com destino a Santarém, no estado do Pará.

Durante as buscas, foram encontradas nos porões do barco, toneladas de peixes das espécies de Pirarucu, Jaraqui e Aruanã.

Conforme o relatório, o suspeito não apresentou a documentação necessária para o transporte do pescado. O material apreendido e o homem foram encaminhados para a delegacia da Base Arpão 2.

Os peixes apreendidos foram doados para comunidades ribeirinhas do município de Coari.

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