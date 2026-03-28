Cultura

Atividades gratuitas seguem até domingo (29/03), com oficinas de roteiro, desenho e cor

A Biblioteca Pública do Amazonas estreou a programação da 8ª edição da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, que teve início na sexta-feira (27/03), reunindo artistas, estudantes e entusiastas da cultura geek em uma programação gratuita no centro da cidade. As atividades seguem neste fim de semana (28 e 29/03), na Biblioteca Pública do Amazonas, das 13h às 18h, e no Mirante Lúcia Almeida, das 14h às 20h, com oficinas, palestras, feira de artistas e espaços de interação. O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Logo no primeiro dia, a Biblioteca Pública concentrou uma série de oficinas voltadas à formação no universo dos quadrinhos. A programação começou com a oficina “Roteiro para Quadrinhos”, ministrada por Helena Cunha. Em seguida, o cartunista Monge Han conduziu a atividade de criação de personagens, reunindo participantes interessados em desenvolver técnicas e explorar a criatividade. O encerramento do dia ficou por conta da artista Raquel Teixeira, com oficina de coloração.

Além da formação técnica, o evento reforçou o papel dos espaços públicos como ambientes de convivência cultural. Para o bibliotecário Davi Carvalho, a iniciativa amplia o acesso da população à produção artística.

“A biblioteca é um espaço de todos, de interação, de formação e de troca. Quando esses eventos acontecem aqui, aproximam a sociedade desse universo e fortalecem essa cadeia cultural na região Norte”, destacou o bibliotecário Davi Carvalho.

Participando pela primeira vez do evento em Manaus, o cartunista Monge Han também ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da cena local. “É muito importante para a cultura da cidade, porque tem vários jovens que podem se inspirar a criar para suas comunidades. O Norte tem quadrinistas incríveis, e esse evento marca esse movimento e incentiva novas gerações”, afirmou.

A Semana do Quadrinho Nacional reúne mais de 70 artistas de 15 estados e do Distrito Federal, consolidando-se como uma das principais iniciativas voltadas à valorização da produção independente e ao fortalecimento da economia criativa no Amazonas.

Programação

As atividades continuam neste sábado (28/03), na Biblioteca Pública, com a oficina “Narrativa para Mangás”, às 14h, ministrada por Max Andrade. Às 15h30, acontece a atividade “Jornalismo em Quadrinhos: HQ em pauta – técnicas para roteiro”, com Gabriela Gullich. O dia encerra às 17h com a oficina de criação de cenários, conduzida por Leon Sarmiento.

No domingo (29/03), último dia do evento, a programação inicia às 14h com oficina de desenho com Questo. Às 15h30, Romahs Mascarenhas ministra “Como criar um quadrinho” e, às 17h, Geovan Motter encerra a agenda com a oficina “Como fazer tirinhas”.

Para participar das oficinas, é necessário realizar inscrição presencial com pelo menos uma hora de antecedência.

Paralelamente, o Mirante Lúcia Almeida recebe atividades abertas ao público, das 14h às 20h, incluindo painel colaborativo de desenhos, jam de ilustração e apresentações de kamishibai, promovendo a interação entre artistas e visitantes.

Com expectativa de público entre 10 mil e 15 mil pessoas, a Semana do Quadrinho Nacional segue até domingo, reafirmando Manaus como um importante polo da cultura geek e da produção de quadrinhos no país.

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