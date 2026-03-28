Amazonas

O homem foi socorrido pelo Samu, mas o estado de saúde dele não foi divulgado

O venezuelano Yerwin Ezequiel Rondon Ramos caiu de um viaduto de cerca de 10 metros de altura na manhã deste sábado (28/03), nas proximidades do Prosamin do 40, na Avenida Manaus 2000, na zona Sul da capital.

Segundo informações preliminares, ele conduzia uma motocicleta modelo Fazer, de cor vermelha, pela parte superior do viaduto. Ao perceber uma blitz, tentou acessar uma alça de retorno em alta velocidade para chegar à Avenida Rodrigo Otávio. O próprio condutor admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja o vídeo;

Erwin foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde dele não foi divulgado.

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