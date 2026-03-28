Polícia

No documento, a tia do menino contou que ele sofria diariamente abuso sexual e violências físicas

Um adolescente autista de 15 anos foi torturado e estuprado por dois alunos dentro do banheiro a Escola Estadual Alfredo Fernandes, localizada na rua Luiz Jorge, no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) o caso ocorreu no dia 20 de março, no entanto, veio à tona neste sábado (28/03) após a família divulgar o documento nas redes sociais. No documento, a tia do menino contou que ele sofria diariamente abuso sexual e violências físicas.

Os dois suspeitos trancavam a vítima no banheiro, colocavam a cabeça dela no vaso sanitário enquanto se revezavam nos estupros. Em um certo momento, o adolescente conseguiu relatar os crimes aos familiares, que denunciaram o caso imediatamente à polícia.

A equipe do Portal EM TEMPO procurou a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC) e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria, não houve respostas.

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