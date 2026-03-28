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Fabricantes não têm autorização de funcionamento e produtos não tem registro na Agência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou , nesta sexta-feira (27/3), a apreensão da máquina de tatuagem Poseidon Vortex Tatto (ajustável com 2 baterias) , fabricada pela empresa Capitão James Serviços de Tatuagens. A ação fiscal ainda proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.

A empresa não tem autorização de funcionamento e o produto não tem registro na Anvisa.

A Agência também determinou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, manipulação, propaganda e uso de três tintas para tatuagem da marca Dynamic, da empresa Santuário Supply Comércio de Material para Tatua gem Ltda.

Confira os itens proibidos:

Tinta para Tatuagem Dynamic Ganga Black;

Tinta para Tatuagem Dynamic Triple Black;

Tinta para Tatuagem Dynamic Black .

Apesar da divulgação e comercialização dos produtos, eles estão proibidos desde setembro de 2024 , em virtude de não terem registro sanitário e a empresa também não ter autorização de funcionamento .

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