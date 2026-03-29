Polícia

Conforme o delegado, os próprios familiares iniciaram as buscas

Um homem, de 20 anos foi preso neste sábado (28/03) suspeito de matar Jorge de Almeida Noteno, 20. O crime foi praticado na madrugada do mesmo dia, em uma comunidade indígena, na zona rural do município de Alvarães, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, as diligências tiveram início após familiares da vítima comparecerem à delegacia informando o desaparecimento do homem, após um suposto acidente durante uma atividade de retirada de areia em uma embarcação.

“O investigado e a vítima estavam juntos e esse suspeito informou para a família da vítima de que o barco em que estavam havia alagado, levando Jorge a cair na água, desaparecendo em seguida. No entanto, familiares estranharam o comportamento do suspeito, que apresentava nervosismo e informações imprecisas sobre o local do suposto acidente”, informou o delegado.

Conforme o delegado, os próprios familiares iniciaram as buscas e localizaram primeiro uma peça de roupa da vítima e, posteriormente, o corpo.

“O corpo de Jorge foi levado para a cidade e no laudo do exame cadavérico identificamos que a vítima não morreu por afogamento, mas sim por agressão com arma branca. Foram identificadas três lesões perfurocortantes na região da cabeça, atingindo áreas vitais, o que confirmou a morte violenta e descartou a versão de acidente”, relatou o a autoridade policial.

Durante os procedimentos policiais, a equipe de investigação identificou contradições no depoimento do suspeito, que era a última pessoa a estar com a vítima.

Com base nos elementos coletados, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF), pelo crime de homicídio qualificado, ele foi submetido a audiência de custódia e terá a prisão em flagrante convertida em preventiva, onde ficará à disposição da Justiça.

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