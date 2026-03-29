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Ela afirmou que o legado da filha virou uma luta em defesa de outras crianças

A vereadora de São Paulo Ana Carolina Oliveira publicou neste domingo (29/03) uma homenagem após 18 anos da morte da filha, Isabella Nardoni, que faleceu aos 5 anos em 29 de março de 2008.

Em um vídeo nas redes sociais, ela relembrou a data e falou sobre a dor que ainda sente. “29 de março de 2008. E se? É a pergunta que rondou a minha vida por muitos anos. E se hoje na minha casa nós fôssemos em cinco? E se a Isabela tivesse conhecido o Miguel e a Maria Fernanda? Uma história foi rompida”.

Ana Carolina também destacou que a perda da filha se transformou em um propósito de vida. “Ali não se foi só uma história. E ali também não podia parar. Neste momento, talvez eu não entendesse, mas depois de anos essa história continuaria transformada e que hoje dá visibilidade a tantas crianças”.

Ela afirmou que o legado da filha virou uma luta em defesa de outras crianças. “Um legado para tantas crianças que vivem num silêncio, que vivem de uma forma que elas não conseguem ser protegidas. É entender que esse legado se transformou. Se transformou em luta, se transformou em propósito e se transformou em transformar vidas”.

Por fim, reforçou que segue firme na missão. “É lembrar que a violência precisa ser uma voz. E se ela me deixou aqui para ser essa voz, assim eu vou honrar porque hoje eu não estou só. Desde o dia 29 de março de 2008, eu não estou só. Nós somos muitos. E hoje são 18 anos. 18 anos que eu sigo por ela e também por todas as outras crianças”.

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