Concurso

O cargo de assistente ambiental é o mais concorrido com15.077 candidatos

As provas do concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) serão realizadas neste domingo (29/03), em Manaus, com organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Ao todo, 23.214 candidatos disputam 140 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, além de cadastro de reserva.

A aplicação das provas será dividida em dois turnos. Para o cargo de analista ambiental (nível superior), os portões abrem às 7h e fecham às 8h, com início às 8h30. Já para assistente ambiental (nível médio), os candidatos devem observar a abertura às 14h e fechamento às 15h, com início das provas às 15h30. O Ipaam reforça que não será permitida a entrada após o fechamento dos portões.

Atenção às regras

Conforme o edital, o candidato deve comparecer ao local de prova com documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Também é proibido portar aparelhos eletrônicos, como celulares, relógios e fones de ouvido, além de itens como lápis, borracha, óculos escuros e acessórios como boné ou chapéu. O descumprimento das regras pode levar à eliminação imediata.

Alta concorrência

O concurso do Ipaam registra alta concorrência em diversas áreas. O cargo de assistente ambiental, de nível médio, concentra o maior número de inscritos: 15.077 candidatos disputam 50 vagas, o que representa cerca de 301 candidatos por vaga.

Entre os cargos de nível superior, o maior índice de concorrência é na área de Pedagogia, com 522 candidatos para uma vaga, o que representa 522 candidatos por vaga. Em seguida aparecem Administração, com mil inscritos para duas vagas, cerca de 500 candidatos por vaga, e Direito (bacharel), com 1.453 inscritos para seis vagas, média de aproximadamente 242 candidatos por vaga.

Também apresentam forte procura áreas como Medicina Veterinária, com 603 candidatos para cinco vagas (cerca de 120 por vaga), Biologia, com 892 inscritos para nove vagas (aproximadamente 99 por vaga), Engenharia Ambiental/Sanitarista, com 466 candidatos para cinco vagas (93 por vaga), e Engenharia Civil, com 430 inscritos para cinco vagas (86 por vaga).

Outras especialidades registram concorrência menor proporcional, como Engenharia Florestal, com 481 inscritos para 15 vagas (cerca de 32 por vaga), Engenharia de Pesca, com 146 candidatos para quatro vagas (36 por vaga), e Antropologia, com 20 inscritos para uma vaga.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, pelo telefone 0800 722 1125, ou pelo e-mail [email protected], canal oficial de atendimento da banca organizadora.

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