Acidente

O Corpo de Bombeiros foi ao local e encontrou as duas vítimas já estavam sem vida

Dois homens, ainda não identificados, morreram neste domingo (29/03) após um avião de pequeno porte cair na estrada de São João Marcos, em Rio Claro, no Rio de Janeiro.

À polícia, testemunhas contaram que as vítimas estavam na aeronave no momento em que ela caiu em uma área de mata no interior de uma propriedade privada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, encontrou as duas vítimas já estavam sem vida.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Leia mais

IMAGEM FORTE: Motociclista tem cabeça partida ao meio em grave acidente em Manaus

Ana Carolina Oliveira desabafa após 18 anos da morte de Isabella Nardoni “Uma história foi rompida”



