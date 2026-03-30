Foragido

Patrick Melo segue foragido; suspeitos presos confessaram assassinato do vigilante Mateus Alves.

Manaus (AM) – Patrick João dos Santos Melo, de 33 anos, está sendo procurado pelo assassinato do vigilante Mateus Pereiras Alves, de 51 anos, ocorrido na madrugada do dia 26 de março, em uma creche municipal do bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. Outros dois suspeitos já foram presos.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Elienai da Rocha Bastos, 36, e Gabriel de Souza Nogueira, 26, foram presos logo após o crime.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as investigações apontam que a dupla, juntamente com um comparsa identificado como Patrick João dos Santos Melo, de 33 anos, que segue foragido, entrou armada no local com a intenção de furtar alimentos da merenda escolar.

“A vítima prestava serviços de segurança para a creche e deslocou-se até a unidade após o acionamento do sistema de alarme, que havia sido cortado pelos autores. Ao chegar ao local, o vigilante foi surpreendido por um dos suspeitos e morto com diversos golpes de faca”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, antes de entrar no local para realizar a averiguação, a vítima ainda havia solicitado apoio de outra equipe, mas decidiu entrar sozinha, sendo atingida com diversas facadas.

“No decorrer das diligências, tivemos acesso às imagens de câmeras de segurança, que comprovaram a participação dos suspeitos na ação criminosa”, acrescentou Cunha.

Prisões

O delegado Fernando Damasceno, adjunto da DEHS, destacou que a prisão dos suspeitos foi realizada na sexta-feira (27/03), em menos de 24 horas após o crime, na mesma zona onde ocorreu o fato.

“Elienai foi preso no bairro Zumbi dos Palmares e confessou o crime. Ele já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e furto. Já Gabriel foi capturado por equipes do 19º DIP, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e também possui antecedentes criminais”, explicou Damasceno.

A dupla responderá por homicídio qualificado. Ambos passaram por audiência de custódia, tendo a prisão convertida em preventiva. Eles permanecerão à disposição da Justiça.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Patrick João dos Santos Melo seja repassada pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo”, afirmou Cunha.