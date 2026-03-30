BBB 26

Cowboy saiu da casa no domingo (29) e se tornou o 11º colocado da edição

O eliminado da semana do BBB 26 (Globo) Alberto Cowboy venceu a liderança por quatro vezes no programa e teve quatro festas em sua homenagem, mas mesmo assim não conquistou o apartamento avaliado em R$ 270 mil.

De acordo com as regras do programa, para que o participante conseguisse pegar definitivamente as chaves do imóvel, era preciso cumprir três etapas: ser líder, ter uma festa e chegar ao Top 10. Cowboy saiu da casa no domingo (29) e se tornou o 11º colocado da edição.

Dentre os 25 participantes iniciais do programa, apenas cinco conseguiram a liderança e a festa. Maxiane Rodrigues, Babu Santana e Jonas Sulzbach também foram eliminados antes da hora e perderam o imóvel.

Samira Sagr foi a única líder que chegou ao Top 10 e conseguiu assegurar o apartamento. Além dela, apenas um outro brother foi agraciado com o presente: Leandro Boneco também ganhou casa própria em uma dinâmica para comemorar os 50 dias de programa.

Alberto Cowboy conquistou a primeira liderança do BBB e retornou ao quarto mais cobiçado da casa na sétima, oitava e nona semanas do reality. A liderança ainda lhe garantiu mimos de patrocinadores como diversas roupas, um kit de música, com violão e amplificador, um Nintendo Switch e dois chapéus de cowboy, um autografado por Antônio Fagundes.

(*) Com informações de agências