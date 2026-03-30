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Encontro gratuito em Manaus aborda uso ético de inteligência artificial e gestão de dados na saúde

A crescente adoção de inteligência artificial na saúde e os desafios de adaptação dos profissionais serão o foco do evento “Saúde Inteligente”, que acontece no dia 11 de abril (sábado), em Manaus. As inscrições são gratuitas.

Promovido pela Datta Büsiness, startup brasileira de marketing orientado a dados, em parceria com o Universo JG, o encontro busca aproximar tecnologia e prática clínica, reunindo especialistas e profissionais do setor.

Saúde privada e IA: cenário atual

Segundo dados da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), em parceria com a Wolters Kluwer, 82% das instituições de saúde privadas já utilizam alguma solução de inteligência artificial. No entanto, 74% ainda se consideram pouco preparadas para lidar com as transformações que a tecnologia trará nos próximos anos. Este cenário será um dos pontos centrais das discussões do evento.

Programação prática e aplicável

O evento ocorrerá no JG Móveis, localizado na Avenida Silves, nº 647, bairro Cachoeirinha, das 13h30 às 17h30. A expectativa é reunir mais de 70 participantes, incluindo médicos, gestores de clínicas, donos de consultórios, fisioterapeutas, biomédicos, psicólogos, nutricionistas, dentistas e esteticistas.

A programação inclui palestras, painéis e debates sobre:

Inteligência artificial aplicada à prática clínica

Ética no uso de dados

Marketing médico

Gestão estratégica de clínicas

Entre os palestrantes confirmados estão Cintia de Freitas, CEO da Datta Büsiness, especialista em IA aplicada à tomada de decisão, e Marcos de Freitas, COO e CDO da empresa, engenheiro e especialista em análise estratégica de dados.

Empresas locais, como Laboratório CPDE, KE Comércio e Ortopedia e PH Produtos Hospitalares e Odontológicos, também participam, fortalecendo o ecossistema de inovação na região Norte.

Tecnologia e humanização caminham juntas

Para Cintia de Freitas, o setor de saúde vive uma transição importante. “A área da saúde vive uma transição importante, com mais dados disponíveis e novas ferramentas de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ainda existem muitas dúvidas sobre como utilizar essas tecnologias de forma ética, segura e eficiente na prática clínica”, afirma.

Ela destaca que o evento quer tornar o tema mais acessível e aplicável ao dia a dia. “A proposta é mostrar que tecnologia e humanização caminham juntas. Quando bem utilizados, dados e inteligência artificial ajudam o profissional a tomar decisões mais assertivas, melhorar a gestão da clínica e oferecer um atendimento mais qualificado ao paciente”, completa.

Atualização técnica e networking

Além de promover atualização técnica, o evento também busca fortalecer conexões entre profissionais e empresas da região Norte, incentivando o uso responsável da tecnologia e a adoção de estratégias de gestão baseada em dados.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online: https://dattabusiness.com.br/eventosaudeinteligentemanaus

Sobre a Datta Büsiness

A Datta Büsiness é uma martech especializada em análise de dados para marketing digital. Fundada em 2022, oferece uma plataforma SaaS que automatiza relatórios e transforma métricas dispersas em análises estratégicas.

A startup atua no Brasil, México, Estados Unidos e Inglaterra, integra o ecossistema do Inovabra Habitat e recebe investimentos da Bossa Invest e de João Kepler. Sua missão é tornar a inteligência de dados mais acessível para negócios de diferentes segmentos.

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