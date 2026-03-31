Habitação

Residenciais no Parque das Tribos serão entregues com móveis e eletrodomésticos a famílias de baixa renda.

Publicado em 31 de março de 2026

Por EM TEMPO

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Manaus (AM) – O prefeito de David Almeida apresentou, nesta segunda-feira (30), a conclusão das obras dos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da capital.

Os empreendimentos fazem parte da política habitacional executada em parceria com o governo federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, com operacionalização da Caixa Econômica Federal.

A solenidade reuniu famílias selecionadas, autoridades, imprensa e moradores da comunidade, marcando a etapa final antes da entrega das unidades habitacionais.

576 unidades habitacionais

Os três residenciais somam 576 unidades, sendo 192 apartamentos em cada empreendimento. Os imóveis foram construídos pela construtora Etam e serão entregues semimobiliados.

As unidades contam com geladeira, fogão, televisão de 32 polegadas, cama box com colchão, roupeiro e ventilador, elevando o padrão de conforto e dignidade das famílias beneficiadas.

“Isso aqui é um direito fundamental, o direito à moradia e à dignidade. Estamos transformando sonhos em realidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

Critérios de seleção

A seleção das famílias foi realizada pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), com base no cadastro habitacional do município.

O processo seguiu critérios do Ministério das Cidades, incluindo análise documental e validação final pela Caixa Econômica Federal, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade.

O subsecretário da Semhaf, Zuldy Bonates, destacou a agilidade na execução:

“O prazo era de 18 meses, mas concluímos em 10 meses, antecipando esse direito para quem mais precisa.”

Ampliação da política habitacional

A iniciativa integra o maior programa habitacional já estruturado pela Prefeitura de Manaus. Além das 576 unidades entregues, a gestão mantém mais de 4,7 mil moradias em execução.

Também está prevista a implantação de um bairro planejado com 3,6 mil lotes urbanizados, voltados principalmente para famílias que vivem em áreas de risco.

“Nosso papel é garantir alternativa digna para quem mais precisa”, reforçou o prefeito.

Homenagens

Os residenciais receberam nomes em homenagem a Carlos Braga, Raimundo Irene Magalhães e Leonardo Fernandes Santos, reconhecendo suas contribuições à sociedade.

O vice-prefeito Renato Junior destacou o impacto social da entrega:

“Vocês não estão recebendo apenas um prédio, mas um novo lar e uma nova história.”

Já o desembargador Delcio Luiz, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), ressaltou o simbolismo da iniciativa e seu impacto na vida das famílias.

Investimento federal

Relançado em 2023, o programa Minha Casa, Minha Vida é a principal política habitacional do país, voltada para famílias de baixa renda.

Em Manaus, os investimentos já superam R$ 1 bilhão, consolidando a capital como uma das principais beneficiadas pela retomada do programa.

A criação da Semhaf foi fundamental para organizar a demanda e acelerar a entrega de moradias, atendendo famílias que aguardavam há décadas.

A entrega dos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15 reforça a estratégia da Prefeitura de Manaus em ampliar o acesso à moradia digna, enfrentando um dos principais desafios estruturais da cidade: o déficit habitacional.

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