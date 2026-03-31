Manaus (AM) – O prefeito de David Almeida apresentou, nesta segunda-feira (30), a conclusão das obras dos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15, no Parque das Tribos, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste da capital.
Os empreendimentos fazem parte da política habitacional executada em parceria com o governo federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, com operacionalização da Caixa Econômica Federal.
A solenidade reuniu famílias selecionadas, autoridades, imprensa e moradores da comunidade, marcando a etapa final antes da entrega das unidades habitacionais.
576 unidades habitacionais
Os três residenciais somam 576 unidades, sendo 192 apartamentos em cada empreendimento. Os imóveis foram construídos pela construtora Etam e serão entregues semimobiliados.
As unidades contam com geladeira, fogão, televisão de 32 polegadas, cama box com colchão, roupeiro e ventilador, elevando o padrão de conforto e dignidade das famílias beneficiadas.
“Isso aqui é um direito fundamental, o direito à moradia e à dignidade. Estamos transformando sonhos em realidade”, afirmou o prefeito David Almeida.
Critérios de seleção
A seleção das famílias foi realizada pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), com base no cadastro habitacional do município.
O processo seguiu critérios do Ministério das Cidades, incluindo análise documental e validação final pela Caixa Econômica Federal, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade.
O subsecretário da Semhaf, Zuldy Bonates, destacou a agilidade na execução:
“O prazo era de 18 meses, mas concluímos em 10 meses, antecipando esse direito para quem mais precisa.”
Ampliação da política habitacional
A iniciativa integra o maior programa habitacional já estruturado pela Prefeitura de Manaus. Além das 576 unidades entregues, a gestão mantém mais de 4,7 mil moradias em execução.
Também está prevista a implantação de um bairro planejado com 3,6 mil lotes urbanizados, voltados principalmente para famílias que vivem em áreas de risco.
“Nosso papel é garantir alternativa digna para quem mais precisa”, reforçou o prefeito.
Homenagens
Os residenciais receberam nomes em homenagem a Carlos Braga, Raimundo Irene Magalhães e Leonardo Fernandes Santos, reconhecendo suas contribuições à sociedade.
O vice-prefeito Renato Junior destacou o impacto social da entrega:
“Vocês não estão recebendo apenas um prédio, mas um novo lar e uma nova história.”
Já o desembargador Delcio Luiz, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), ressaltou o simbolismo da iniciativa e seu impacto na vida das famílias.
Investimento federal
Relançado em 2023, o programa Minha Casa, Minha Vida é a principal política habitacional do país, voltada para famílias de baixa renda.
Em Manaus, os investimentos já superam R$ 1 bilhão, consolidando a capital como uma das principais beneficiadas pela retomada do programa.
A criação da Semhaf foi fundamental para organizar a demanda e acelerar a entrega de moradias, atendendo famílias que aguardavam há décadas.
A entrega dos residenciais Morar Melhor 13, 14 e 15 reforça a estratégia da Prefeitura de Manaus em ampliar o acesso à moradia digna, enfrentando um dos principais desafios estruturais da cidade: o déficit habitacional.
Leia mais:
Manaus reabre inscrições para moradias do Minha Casa, Minha Vida