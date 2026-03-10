Moradia

Prefeitura de Manaus abre novo prazo de cadastro no Simhab para famílias interessadas em moradia pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (9) a reabertura das inscrições no Sistema Municipal de Habitação (Simhab). A medida permite que novas famílias se cadastrem para participar do programa Minha Casa, Minha Vida na capital amazonense.

O anúncio foi feito na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf). A nova etapa amplia o acesso da população às políticas habitacionais do município, integradas ao programa federal executado em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Prazo para inscrições no Simhab

As inscrições estarão abertas entre 11 de março e 29 de maio. Durante esse período, famílias que ainda não conseguiram se cadastrar poderão entrar no banco de dados habitacional da Prefeitura de Manaus.

O cadastro pode ser feito de duas formas:

Online: pelo site do Simhab (simhab.manaus.am.gov.br), na aba “Minha Casa, Minha Vida”.

pelo site do Simhab (simhab.manaus.am.gov.br), na aba “Minha Casa, Minha Vida”. Presencial: na sede da Semhaf, localizada na travessa Arthur Bernardes, nº 228, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o prefeito David Almeida, a decisão de reabrir o sistema atende a pedidos da população que enfrentou dificuldades nas etapas anteriores de cadastro.

“A partir de quarta-feira, dia 11 de março, o nosso sistema vai abrir para novas inscrições. Quem ainda não conseguiu se cadastrar no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ terá uma nova oportunidade. O sistema ficará aberto até o dia 29 de maio”, afirmou.

Entrega de moradias começa em março

As famílias que já estão cadastradas no Simhab passam atualmente por processo de seleção e análise documental para envio à Caixa Econômica Federal.

A primeira etapa de entregas está prevista para 24 de março, com 576 moradias distribuídas em três empreendimentos habitacionais.

Já as famílias que realizarem inscrição nesta nova fase passarão a concorrer às unidades previstas no cronograma da prefeitura a partir de maio.

Critérios de seleção das famílias

O secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, explicou que a seleção seguirá critérios definidos por regulamentações federais e municipais.

Entre os principais requisitos estão:

Renda familiar de até R$ 2.850

Não possuir pendências no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)

Prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social

Também terão prioridade:

Famílias que vivem em áreas de risco

Mães solo

Famílias com pessoas com deficiência

Famílias com idosos

Pessoas afetadas por situações de calamidade

Segundo o secretário, os critérios seguem a Portaria nº 738 do governo federal e regulamentação própria da Secretaria Municipal de Habitação.

“Esses critérios serão apresentados com transparência para garantir que as unidades habitacionais cheguem a quem realmente precisa”, destacou Jesus Alves.

Política habitacional busca reduzir déficit em Manaus

A política habitacional da Prefeitura de Manaus inclui ações integradas com o programa Minha Casa, Minha Vida, além da aquisição de áreas para novos empreendimentos e projetos de regularização fundiária.

A estratégia busca ampliar o acesso à moradia digna e reduzir o déficit habitacional histórico da capital amazonense.

