Copa do Mundo 2026

O Brasil chega ao duelo após perder para a França por 2 a 1

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31/03) em amistoso preparatório, o primeiro encontro desde as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. A partida acontece às 20h (horário de Manaus), no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.

A transmissão será feita pela TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Denílson. O Sportv exibe o jogo com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ricardinho.

Mais do que uma revanche da eliminação no Catar, o amistoso serve ao técnico Carlo Ancelotti para testar opções antes de fechar a lista definitiva para a Copa. Os próximos jogos, contra Panamá e Egito, já contarão com os 26 convocados para o Mundial.

O Brasil chega ao duelo após perder para a França por 2 a 1, enquanto a Croácia vem de vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, mantendo o embalo para o confronto desta terça-feira.

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