Beruri

O homem de 42 anos atraía irmãs de 5, 6 e 7 anos com dinheiro no trajeto para a escola; enteada também era vítima de abusos.

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta terça-feira (31), suspeito de estupro qualificado, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de crianças, em Beruri, interior do Amazonas. A prisão foi realizada pela equipe da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). As vítimas são três irmãs, de 5, 6 e 7 anos, além da enteada do infrator.

Dinâmica do Crime

Segundo o delegado Jailton Santos, o suspeito não possuía parentesco com as três irmãs. Ele aproveitava o trajeto diário das crianças rumo à escola para abordá-las em frente à sua residência.

Abordagem: O homem oferecia dinheiro para atrair as vítimas para dentro do imóvel.

O homem oferecia dinheiro para atrair as vítimas para dentro do imóvel. Coerção: No local, ele obrigava a irmã mais velha das meninas, de apenas 10 anos, a vigiar a porta enquanto cometia os abusos contra as menores de 5, 6 e 7 anos.

Investigação e Novos Relatos

A investigação contou com o suporte de psicólogos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Através de escutas especializadas, foi confirmado que as crianças sofriam graves constrangimentos para manter o silêncio sobre os abusos.

O caso tomou proporções ainda maiores quando a enteada do suspeito, agora com 18 anos, procurou a delegacia. Ela revelou que era abusada pelo padrasto desde os 10 anos de idade e que sofria ameaças tanto dele quanto da própria mãe para não denunciar os crimes.

Procedimentos Judiciais

“Iniciamos as diligências e solicitamos a prisão preventiva do homem, que foi cumprida em sua residência poucas horas após o deferimento pelo Poder Judiciário”, afirmou o delegado Jailton Santos.

O infrator foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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