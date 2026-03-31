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Linhas 343, 354, 642 e 643 passam a atender nova rota até o residencial Alphaville 1.

Manaus (AM) – A Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que, a partir de quinta-feira (2), haverá alteração no itinerário das linhas de ônibus 343, 354, 642 e 643, na zona Norte da capital.

As linhas passarão a atender a avenida Perimetral Thales Loureiro, com extensão do percurso até o residencial Alphaville 1, ampliando o acesso ao transporte coletivo para moradores da região.

Mudança busca melhorar cobertura do transporte

Segundo o IMMU, a alteração tem como objetivo ampliar a cobertura do transporte público, garantir mais acessibilidade e atender à demanda crescente de usuários na área.

Agentes de trânsito e equipes de fiscalização irão acompanhar a operação para orientar os passageiros durante o período de adaptação.

Orientação aos usuários

O IMMU recomenda que os usuários fiquem atentos às mudanças e busquem informações nos canais oficiais em caso de dúvidas.

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