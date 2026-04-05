Previsão

Previsão indica tempo instável em Manaus e alerta para chuvas mais intensas no interior do estado

O domingo (5) de Páscoa no Amazonas deve manter o padrão climático típico da região, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com órgãos de meteorologia, a atuação da Zona de Convergência Intertropical, somada à alta umidade da floresta, favorece a formação de nuvens carregadas em diversas áreas do estado.

Além disso, a previsão indica que as chuvas devem ocorrer, principalmente, entre a tarde e a noite, quando aumentam as instabilidades atmosféricas.

Manaus terá tempo instável e calor abafado

Na capital Manaus, o tempo deve variar entre nublado e parcialmente nublado. Ao mesmo tempo, há possibilidade de chuvas isoladas com trovoadas ao longo do dia.

As temperaturas devem oscilar entre 24°C e 32°C. No entanto, devido à elevada umidade relativa do ar, a sensação térmica pode ultrapassar os 35°C, o que intensifica o calor abafado.

Interior tem previsão de chuvas mais intensas

No interior do estado, a atenção se concentra nas regiões do Alto Solimões, Juruá e Purus. Nessas áreas, a previsão aponta maior volume de chuvas.

Por isso, o acumulado de precipitação pode ser significativo, o que mantém o monitoramento dos níveis dos rios, que já apresentam elevação típica deste período.

Por outro lado, nas regiões Norte e Central, as chuvas devem ocorrer de forma mais rápida. Ainda assim, há possibilidade de rajadas de vento de intensidade moderada.

Defesa Civil orienta população

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, sobretudo para moradores de áreas de risco, como encostas e regiões com desnível.

Além disso, o órgão orienta a população a buscar abrigo seguro durante temporais, especialmente em casos de descargas elétricas e ventanias, fenômenos comuns nas chuvas de fim de tarde nesta época do ano.

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