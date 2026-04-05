Ministério Público

Pai de advogada acusada de racismo é alvo de investigação após repercussão de imagens em bar

O Ministério Público de Santiago del Estero abriu uma investigação contra o empresário Mariano Páez, pai da advogada Agostina Páez, após a divulgação de um vídeo em que ele faz gestos semelhantes aos de um macaco.

A procuradora Dra. Victoria Ledesma instaurou o inquérito neste domingo (5), logo após a repercussão do caso. Na ocasião, testemunhas gravaram as imagens em um bar no centro da cidade.

Segundo o órgão, a investigação busca verificar a existência de crime com base no conteúdo do material audiovisual que circula publicamente.

Enquanto isso, a CNN Brasil tenta contato com a defesa de Mariano Páez. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda o caso

Após retornar a Buenos Aires na última quarta-feira (1º), a advogada Agostina Páez voltou ao centro das atenções. Isso porque um vídeo envolvendo seu pai ganhou ampla repercussão.

Nas imagens, Mariano Páez aparece em um bar no centro de Santiago del Estero fazendo gestos semelhantes aos de um macaco. O registro foi feito por uma testemunha e divulgado pelo canal local Info del Estero.

Além disso, o jornal argentino La Nación informou que o empresário alegou, em entrevista, que os vídeos teriam sido criados com uso de inteligência artificial.

No entanto, pouco depois, Agostina publicou uma declaração nas redes sociais. No posicionamento, ela se distanciou das atitudes do pai e confirmou a autenticidade das imagens.

Em nota, a advogada afirmou que repudia e lamenta o comportamento do empresário.

“Eu assumo o que é meu: reconheci meus erros, pedi desculpas e enfrentei as consequências. Mas só posso responder pelas minhas próprias ações”, declarou.

Repercussão e posicionamento

Além de confirmar a veracidade do vídeo, Agostina reforçou o posicionamento público diante do caso. Dessa forma, ela buscou separar sua conduta das atitudes do pai.

A advogada encerra o pronunciamento afirmando que está em processo de reconstrução após dois meses difíceis e agradece o apoio recebido.

(*) Com informações da CNN Brasil

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