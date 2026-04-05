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Suspeito recusou bafômetro e admitiu consumo de álcool antes de atropelamento fatal em Diadema

Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, acabou preso em flagrante após atropelar e matar dois irmãos em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na tarde de sexta-feira (3/4). Além disso, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, posteriormente, admitiu que “bebeu uma lata de cerveja pela manhã”.

Motorista alega falha mecânica

O aposentado dirigia um Hyundai Creta em alta velocidade e, então, atingiu as vítimas. Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que colocou o carro no modo “drive” e que o acelerador travou; por isso, segundo ele, não conseguiu frear.

Izaias de Oliveira Santos e Sophya de Oliveira Santos, de 6 e 10 anos, morreram no local.

Recusa ao bafômetro e confirmação de embriaguez

Após o atropelamento, o motorista permaneceu na cena, enquanto moradores o contiveram. Como ele apresentava escoriações, equipes de resgate o levaram ao Hospital Municipal de Diadema.

Em seguida, ele seguiu para o Instituto Médico Legal de Santo André para realizar exame de embriaguez. No entanto, recusou o teste.

Ainda assim, um exame clínico identificou sinais de ingestão de álcool, como odor etílico e alterações no equilíbrio e na fala. Dessa forma, os médicos confirmaram o estado de embriaguez.

Prisão e indiciamento

Depois dos exames, a polícia levou Demóstenes novamente ao 3º Distrito Policial de Diadema. Lá, os investigadores o autuaram em flagrante por homicídio doloso e lesão corporal dolosa.

Na sequência, ele passou por audiência de custódia e, posteriormente, permaneceu preso na carceragem da unidade.

Câmeras registram o atropelamento

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro em alta velocidade na rua General Bertoldo Klinger. Logo depois, o motorista atinge as crianças e colide contra o muro de uma casa na rua Santa Cruz.

As imagens são fortes.

Crianças não resistem após socorro

O acidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (3/4), quando o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o portão de uma residência.

No local, Izaias e Sophya estavam na garagem da casa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro; no entanto, as crianças não resistiram aos ferimentos.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de três vítimas e, por isso, mobilizou várias viaturas. Contudo, após avaliação, as equipes confirmaram a morte dos dois irmãos ainda no local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista permaneceu na cena do acidente. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o suspeito estava embriagado.

Sepultamento em Alagoas

Os familiares levarão os corpos das crianças para Taquarana, no interior de Alagoas, onde ocorrerá o sepultamento.

De acordo com a família, uma vaquinha on-line arrecadou os recursos necessários para o transporte. Assim, a transferência deve ocorrer na tarde deste domingo (5/4).

(*) Com informações do Metrópoles

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