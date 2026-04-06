Polícia

Droga estava em três bagagens com destino a São Paulo

Um passageiro foi preso no domingo (05/04) ao tentar embarcar com cerca de 37kg de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A droga estava escondida em três malas com pimenta, usada para tentar despistar a fiscalização de cães farejadores.

A apreensão ocorreu durante uma inspeção de rotina em um voo comercial com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao submeterem as malas ao raio-X, os agentes identificaram imagens suspeitas no interior das peças, onde foram localizados 34 tabletes do entorpecente.

Um dos suspeitos foi preso no local e levado para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde passou pelos procedimentos legais. Já outro envolvido, responsável por duas das malas, fugiu da área de embarque antes de ser abordado.

O homem detido vai responder por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

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