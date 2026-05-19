Polícia

A criança deu sofreu traumatismo craniano e permaneceu internada em estado grave

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Ângela Raab, de 5 anos, é arremessada do porta-malas de um carro em movimento, na comunidade Cidade das Luzes, zona norte de Manaus. Ela foi socorrida e internada em estado grave na UTI do Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, em Manaus.

Segundo informações preliminares, a mãe da criança e o padrasto teriam discutido dentro de um veículo em movimento enquanto a menina e o irmão, de 7 anos, estavam no carro. Durante a discussão, o homem teria acelerado bruscamente, e a criança foi arremessada para fora do veículo.

Veja o vídeo;

A menina, identificada como Ângela, foi socorrida desacordada e encaminhada ao hospital, onde deu entrada com traumatismo craniano e permaneceu internada em estado grave. Na sexta-feira (15/05), houve melhora no quadro de saúde e ela recebeu alta da UTI.

Pai contesta versão

De acordo com o pai, a mãe da criança afirmou inicialmente que a menina teria sofrido uma queda de bicicleta. No entanto, ele diz ter tido acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que a criança é arremessada para fora do veículo. Nas imagens, o padrasto aparece gritando com a mãe da menina durante a ocorrência.

Rodrigo também afirma que já registrou diversos boletins de ocorrência e solicitou à Justiça do Amazonas a guarda definitiva das crianças, alegando suspeitas de maus-tratos e violência.

A mãe da criança e o padrasto foram ouvidos pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e liberados em seguida.

Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas as informações não poderão ser repassadas para não comprometer as investigações.

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