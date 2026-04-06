Polícia

Vítima foi socorrida com ferimentos graves

Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado pela esposa após uma discussão motivada por mensagens encontradas no celular da vítima na noite de domingo (05/04), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. A mulher foi presa ainda no local.

Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou quando a suspeita acessou o aparelho do marido e encontrou conteúdos que provocaram um ataque de fúria. Em seguida, ela pegou uma faca e atacou o companheiro dentro de casa.

Os gritos de socorro e o barulho da briga chamaram a atenção de moradores, que entraram na residência para ajudar a vítima e acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem com ferimentos graves e perda intensa de sangue.

A vítima foi levada com urgência para uma unidade de saúde da região e o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde deve responder por tentativa de homicídio.

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