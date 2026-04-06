Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado pela esposa após uma discussão motivada por mensagens encontradas no celular da vítima na noite de domingo (05/04), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. A mulher foi presa ainda no local.
Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou quando a suspeita acessou o aparelho do marido e encontrou conteúdos que provocaram um ataque de fúria. Em seguida, ela pegou uma faca e atacou o companheiro dentro de casa.
Os gritos de socorro e o barulho da briga chamaram a atenção de moradores, que entraram na residência para ajudar a vítima e acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem com ferimentos graves e perda intensa de sangue.
A vítima foi levada com urgência para uma unidade de saúde da região e o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde deve responder por tentativa de homicídio.
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