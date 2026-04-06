Negócios

Evento reúne 40 estabelecimentos e oferece combos especiais em celebração ao Dia Mundial do Café

O Circuito Rota das Cafeterias movimenta o Amazonas e fortalece negócios locais em celebração ao Dia Mundial do Café. O evento, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas, reúne cerca de 40 estabelecimentos entre panificadoras, confeitarias, cafeterias e cafés regionais em Manaus e municípios do interior.

A programação ocorre de 14 a 28 de abril de 2026 e busca, além de celebrar a data, impulsionar os negócios locais, aumentar a renda dos empreendimentos e atrair novos clientes. Dessa forma, o circuito também pretende fortalecer a cadeia produtiva da panificação e do café no estado.

Combos promocionais e experiências gastronômicas

Durante os 15 dias de evento, cada estabelecimento oferece combos exclusivos com preços promocionais ou condições especiais. As opções incluem bebidas à base de café, quentes ou geladas, acompanhadas de itens doces ou salgados.

Além disso, a proposta incentiva o consumo e valoriza a criatividade dos empreendedores. Ao mesmo tempo, o público tem a oportunidade de conhecer novos sabores e experiências gastronômicas.

Interação com o público e brindes

O circuito também aposta na interação com os consumidores. Quem visitar pelo menos 10 estabelecimentos participantes e consumir os combos poderá receber brindes, mediante comprovação por cupons fiscais.

Assim, a iniciativa estimula a circulação de clientes entre diferentes pontos e amplia a visibilidade dos negócios participantes.

Fortalecimento do setor no Amazonas

Para a presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas, Zeina Russo, o evento tem papel estratégico para o setor.

“Mais do que celebrar o Dia Mundial do Café, este circuito é uma forma de valorizar quem está na ponta, os nossos empresários da panificação, confeitaria e cafeterias, que diariamente movimentam a economia e fazem parte da rotina das famílias. Queremos incentivar o consumo, gerar oportunidades e levar as pessoas a conhecerem novos espaços, novos sabores e experiências em todo o Amazonas”, destaca.

Importância do café na economia

A iniciativa também reforça o papel do café na economia nacional. O Brasil lidera a produção e exportação do grão no mundo.

Em 2025, o valor bruto da produção (VBP) do café alcançou cerca de R$ 116 bilhões, consolidando o setor como um dos pilares do agronegócio.

Evento impulsiona turismo e economia local

No Amazonas, o Circuito Rota das Cafeterias funciona como vitrine para os empreendimentos locais. Além disso, estimula o desenvolvimento econômico por meio da gastronomia e do turismo de experiência.

O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas, com apoio do Sebrae e do Sistema FIEAM.

(*) Com informações da assessoria