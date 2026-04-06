Acidente

Caminhão invade residência em Santo Antônio, Manaus. Moradores relatam histórico de acidentes no local.

Manaus (AM) – Um caminhão perdeu o controle e invadiu uma residência na rua Padre Francisco, no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (6).

Acidente acontece ao descer ladeira

De acordo com informações iniciais, o veículo teria perdido o controle ao descer uma ladeira e acabou atingindo o imóvel. Até o momento, não há registro de feridos e não se sabe se havia moradores dentro da residência no momento do acidente.

Histórico de acidentes preocupa moradores

Moradores relatam que outros caminhões já colidiram com a mesma casa ao tentar subir ou descer a ladeira. Segundo Silvio, morador da residência, esta é a sexta vez que o muro da sua casa é atingido, sendo o último acidente registrado há menos de seis meses.

O motorista do caminhão informou que o acidente ocorreu devido a um problema mecânico: uma peça do veículo teria estourado, causando a perda de controle do caminhão.

Segurança da via é questionada

O histórico de acidentes levantou preocupação entre os moradores, que pedem atenção das autoridades para melhorar a segurança na rua Padre Francisco e evitar novos incidentes.

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