Evento gratuito

Evento gratuito em Manaus debate “A paixão segundo G.H.” e incentiva o hábito da leitura

O Sesc Amazonas promove no próximo dia 18 de abril mais uma edição do Clube do Livro, em Manaus. O encontro acontece das 14h às 17h, na Biblioteca Thiago de Mello, localizada na unidade do Sesc Centro. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.

O livro debatido será “A paixão segundo G.H.”, da escritora Clarice Lispector. Reconhecido pelo viés existencialista, o romance conduz a protagonista a reflexões profundas sobre identidade, consciência e existência.

Incentivo à leitura e troca de experiências

O Clube do Livro é voltado tanto para leitores habituais quanto para iniciantes. Além de fomentar o hábito da leitura, o evento promove troca de experiências, apresenta novos autores e amplia o repertório literário do público.

As reuniões acontecem mensalmente. O primeiro encontro desta edição ocorreu em 14 de março, quando o grupo discutiu o livro “Dois Irmãos”, do escritor Milton Hatoum.

Como participar e se inscrever

Os interessados devem acessar o site oficial do Sesc Amazonas e preencher o formulário disponível. A participação é gratuita e garante acesso ao debate com outros leitores.

Serviço:

Evento: Clube do Livro do Sesc-AM

Data: 18 de abril

Horário: 14h às 17h

Local: Biblioteca Thiago de Mello – Sesc Centro

Endereço: Rua Henrique Martins, nº 427, Centro, Manaus

Inscrições: sesc-am.com.br

Valor: Gratuito

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