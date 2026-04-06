O Sesc Amazonas promove no próximo dia 18 de abril mais uma edição do Clube do Livro, em Manaus. O encontro acontece das 14h às 17h, na Biblioteca Thiago de Mello, localizada na unidade do Sesc Centro. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.
O livro debatido será “A paixão segundo G.H.”, da escritora Clarice Lispector. Reconhecido pelo viés existencialista, o romance conduz a protagonista a reflexões profundas sobre identidade, consciência e existência.
Incentivo à leitura e troca de experiências
O Clube do Livro é voltado tanto para leitores habituais quanto para iniciantes. Além de fomentar o hábito da leitura, o evento promove troca de experiências, apresenta novos autores e amplia o repertório literário do público.
As reuniões acontecem mensalmente. O primeiro encontro desta edição ocorreu em 14 de março, quando o grupo discutiu o livro “Dois Irmãos”, do escritor Milton Hatoum.
Como participar e se inscrever
Os interessados devem acessar o site oficial do Sesc Amazonas e preencher o formulário disponível. A participação é gratuita e garante acesso ao debate com outros leitores.
Serviço:
- Evento: Clube do Livro do Sesc-AM
- Data: 18 de abril
- Horário: 14h às 17h
- Local: Biblioteca Thiago de Mello – Sesc Centro
- Endereço: Rua Henrique Martins, nº 427, Centro, Manaus
- Inscrições: sesc-am.com.br
- Valor: Gratuito
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