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Vídeo mostra suspeito consumindo itens do frigobar e destruindo estrutura do motel.

Manaus (AM) – Um vídeo mostra o momento em que um homem, em um carro, derruba o muro de um motel na rua Itanhaém, no bairro Flores, zona Norte de Manaus, e foge sem pagar a conta. O caso ocorreu na tarde de domingo (5), por volta das 16h.

Suspeito consome itens do frigobar e se recusa a pagar

Segundo funcionários do motel, o homem entrou sozinho e pagou apenas o valor inicial da estadia. Durante o tempo em que permaneceu no quarto, consumiu todos os itens do frigobar.

Ao tentar sair, a equipe conferiu o quarto e identificou os produtos consumidos. O suspeito se recusou a pagar, gerando um desentendimento.

Comportamento agressivo e danos à estrutura

Relatos indicam que o homem apresentou comportamento agressivo, retornou ao quarto durante a conferência e ameaçou uma funcionária. Antes de fugir, ele derrubou o portão de saída e danificou a estrutura do estabelecimento.

Polícia Militar investiga o caso

A Polícia Militar foi acionada e o caso segue sob investigação. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

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