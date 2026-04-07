Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, na tarde de segunda-feira (06/04). Os restos mortais estavam no Ramal do Brasileiro, e a suspeita inicial é de que pertençam a uma mulher.
Próximo aos ossos, foram encontrados itens como uma calça jeans e uma camisa, o que pode ajudar na identificação da vítima.
Após os procedimentos no local, a ossada foi recolhida e levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar o sexo da vítima e apontar possíveis causas da morte.
O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que vai conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
