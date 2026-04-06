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Oportunidades são para Manaus, interior do Amazonas, Pará e Mato Grosso, com inscrições entre 6 e 15 de abril

Publicado em 06 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu inscrições para profissionais interessados em atuar em conservação ambiental, geração de renda e fortalecimento de comunidades tradicionais no Amazonas, Pará e Mato Grosso. Os prazos variam entre 6 e 15 de abril. A lista completa de vagas está disponível em: https://fas-amazonia.factorialhr.com/.

“As oportunidades são um convite para pessoas que desejam atuar diretamente na conservação da Amazônia, contribuindo com soluções que fortalecem as comunidades e valorizam quem vive e protege a floresta”, afirma Valcléia Lima, superintendente-geral adjunta da FAS.

Vagas em Manaus e interior do Amazonas

Em Manaus, há oportunidades para:

Analista de projetos

Analista e assistente de empreendedorismo

Assistente de geoprocessamento

Assessor técnico ambiental

Consultor em bioeconomia e governança ambiental

Consultor em atividades administrativo-financeiras/controladoria

As inscrições vão até 15 de abril, encerrando às 9h (horário local).

No interior do Amazonas, Beruri (a 173 km de Manaus) busca consultores em:

Apoio técnico em documentação

Execução de eventos culturais

Liderança jovem

O prazo termina em 10 de abril.

Já em Maraã (a 634 km de Manaus), a FAS oferece vaga na área de Serviço Social, com inscrições abertas até 15 de abril, às 9h.

Oportunidades em outros estados

No Pará, em Almeirim, a FAS busca empresa especializada para elaborar o projeto executivo e implantar a Trilha do Santuário das Árvores Gigantes. O prazo vai até 7 de abril.

Em Cuiabá (MT), há vagas para:

Técnico de monitoramento de projetos

Assessor técnico pleno

As inscrições vão até 10 e 15 de abril, às 9h (horário de Manaus).

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ela atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Além disso, sua missão inclui conservar o bioma, melhorar a qualidade de vida das populações locais e valorizar a floresta em pé e sua biodiversidade.

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