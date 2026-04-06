A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu inscrições para profissionais interessados em atuar em conservação ambiental, geração de renda e fortalecimento de comunidades tradicionais no Amazonas, Pará e Mato Grosso. Os prazos variam entre 6 e 15 de abril. A lista completa de vagas está disponível em: https://fas-amazonia.factorialhr.com/.
“As oportunidades são um convite para pessoas que desejam atuar diretamente na conservação da Amazônia, contribuindo com soluções que fortalecem as comunidades e valorizam quem vive e protege a floresta”, afirma Valcléia Lima, superintendente-geral adjunta da FAS.
Vagas em Manaus e interior do Amazonas
Em Manaus, há oportunidades para:
- Analista de projetos
- Analista e assistente de empreendedorismo
- Assistente de geoprocessamento
- Assessor técnico ambiental
- Consultor em bioeconomia e governança ambiental
- Consultor em atividades administrativo-financeiras/controladoria
As inscrições vão até 15 de abril, encerrando às 9h (horário local).
No interior do Amazonas, Beruri (a 173 km de Manaus) busca consultores em:
- Apoio técnico em documentação
- Execução de eventos culturais
- Liderança jovem
O prazo termina em 10 de abril.
Já em Maraã (a 634 km de Manaus), a FAS oferece vaga na área de Serviço Social, com inscrições abertas até 15 de abril, às 9h.
Oportunidades em outros estados
No Pará, em Almeirim, a FAS busca empresa especializada para elaborar o projeto executivo e implantar a Trilha do Santuário das Árvores Gigantes. O prazo vai até 7 de abril.
Em Cuiabá (MT), há vagas para:
- Técnico de monitoramento de projetos
- Assessor técnico pleno
As inscrições vão até 10 e 15 de abril, às 9h (horário de Manaus).
Sobre a FAS
A Fundação Amazônia Sustentável é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ela atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Além disso, sua missão inclui conservar o bioma, melhorar a qualidade de vida das populações locais e valorizar a floresta em pé e sua biodiversidade.
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