Polícia

Droga foi encontrada em imóvel usado para armazenar e distribuir entorpecentes na capital

Um casal, não identificado, foi preso com aproximadamente 300 kg de maconha do tipo skunk, avaliada em R$ 6 milhões, em uma residência no conjunto Parque das Nações, bairro Flores. A droga estava armazenada no imóvel e, segundo as investigações, seria utilizada para abastecer o tráfico na zona Centro-Sul de Manaus.

A prisão aconteceu na segunda-feira (06), após cerca de um mês de investigação que identificou movimentações suspeitas típicas de distribuição de drogas no local. Durante a ação, os policiais encontraram todo o material escondido na residência.

Foto: Divulgação / PC-AM

Segundo o delegado Rodrigo Torres, o casal era responsável por receber a droga e fazer a distribuição em diferentes pontos da cidade, funcionando como uma espécie de base de armazenamento do tráfico.

Ainda de acordo com as investigações, os dois já haviam sido abordados anteriormente, mas na ocasião, nenhum material ilegal foi encontrado.

Após o flagrante, o casal foi levado para a delegacia, autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Casal é preso com 300 kg de maconha avaliada em R$ 6 milhões dentro de casa em Manaus pic.twitter.com/xtw20ISDXM — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 7, 2026

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