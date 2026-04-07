Polícia

Mensagens interceptadas revelam estratégia da facção para proteger comunicações

Mensagens interceptadas pela Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) apontam que a cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) tem recomendado o uso de celulares iPhone como forma de dificultar investigações policiais. A estratégia veio à tona após a prisão de um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

O suspeito, identificado como Leandro da Luz Silva, de 36 anos, foi preso na segunda-feira (06) durante uma operação da Polícia Civil de SP. Segundo as investigações, ele exercia papel de liderança na facção, sendo responsável por impor regras e comandar atividades criminosas na região.

Durante a ação, policiais apreenderam celulares que continham conversas entre integrantes do grupo. Nos diálogos, os criminosos recomendam a troca de aparelhos e a preferência pelo uso de iPhones, com o objetivo de evitar o acesso da polícia às informações.

A polícia acredita que a escolha está ligada ao sistema fechado da Apple, que conta com criptografia mais rígida e maior controle sobre hardware e software, o que dificulta o rastreamento e a quebra de dados.

De acordo com o delegado Bruno Lázaro, as recentes operações têm pressionado o grupo criminoso a mudar estratégias para tentar escapar da atuação policial. Ele destacou que novas ações seguem em andamento para desarticular a organização.

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