Morada do Sol

Moradores denunciam lamaçal em ramal e suspensão de aulas por falta de acesso

Um vídeo gravado por uma moradora da comunidade Morada do Sol, em Iranduba, expõe as condições precárias da principal estrada da localidade. As imagens mostram um ônibus escolar atolado em um trecho tomado por lama, na noite da última segunda-feira (6), e evidenciam as dificuldades enfrentadas diariamente pela população.

De acordo com o relato, o veículo, de responsabilidade da Prefeitura de Iranduba, transportava alunos de um curso tecnológico no período noturno. Durante a gravação, a moradora critica o estado da via e registra a situação.

“Que situação! Olha só isso daqui. Como é que está o estado da nossa estrada principal da comunidade Morada do Sol. Isso daqui é o ônibus escolar, tá vendo?”, afirmou.

Aulas suspensas por falta de acesso

A denunciante informou que o problema não é isolado. Segundo ela, as aulas nos turnos da manhã e da tarde estão suspensas porque os ônibus escolares não conseguem trafegar com segurança pela estrada.

“Estão paradas as aulas porque não tem condição de fazer o trajeto nessas condições”, disse.

A comunidade Morada do Sol está localizada no quilômetro 26 da rodovia AM-070, Estrada Manoel Urbano, na região do Lago do Limão. O ramal principal é a única via de acesso para moradores, estudantes e trabalhadores.

Chuva agrava situação da estrada

O cenário se intensifica durante o período chuvoso no Amazonas. Nesse período, a formação de lama e buracos aumenta, o que dificulta ainda mais a trafegabilidade. Como a estrada não possui asfaltamento, o trecho se torna praticamente intransitável.

Além disso, a situação afeta o escoamento de produtos da região. Pequenos produtores e trabalhadores enfrentam dificuldades para transportar mercadorias, o que impacta diretamente a economia local.

Moradores cobram solução do poder público

Moradores afirmam que o problema se arrasta há anos, sem solução definitiva. Durante o vídeo, a moradora cobra melhorias e questiona a falta de infraestrutura.

“A gente não tem o direito de ter uma estrada digna? Colocando nossos filhos em perigo”, desabafou.

Ela também criticou a ausência de ações do poder público municipal e citou o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz.

“Isso é uma vergonha. Uma vergonha”, concluiu.

Problema afeta educação e mobilidade

A situação reacende o debate sobre a responsabilidade do poder público na manutenção de vias em áreas rurais. A precariedade da estrada compromete o acesso à educação, a mobilidade dos moradores e a atividade econômica da região.

Apesar de promessas feitas em períodos eleitorais, moradores relatam que melhorias estruturais no ramal do quilômetro 26 da AM-070 ainda não foram realizadas.

*Com informações da assessoria

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