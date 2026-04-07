Traumatismo

Segundo as autoridades, grande parte dos indivíduos que estavam na concentração ilegal fugiram do local após o atropelamento

Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido atropelado por um carro enquanto pedia a namorada em casamento. Tudo aconteceu durante um encontro ilegal de carros modificados no parque industrial de Los Olivos, na cidade de Getafe, em Madrid, Espanha.

O incidente teria acontecido entre as 01h00 e as 03h00 da madrugada de sábado, dia 4 de abril, durante um encontro para modificação de carros, vulgarmente conhecidos como “tunning”.

Os detalhes exatos do acidente ainda não são conhecidos. No entanto, de acordo com a agência de notícias EFE, momentos antes, o casal estava no meio da rua cercado por veículos derrapando à sua volta.

O homem, que acabou sendo atropelado, sofreu um traumatismo craniano, tendo sido transportado para o Hospital 12 de Octubre em estado grave. Ainda assim, não corre perigo de vida.

Quanto ao alegado autor do atropelamento, fugiu após o incidente. No entanto, foi preso pouco depois pelas autoridades na cidade vizinha de Fuenlabrada, sendo agora investigado por crime de ofensa à integridade física por negligência e um outro crime relacionado com a segurança rodoviária.

Segundo as autoridades, grande parte dos indivíduos que estavam na concentração ilegal fugiram do local após o atropelamento.

(*) Com informações de agências