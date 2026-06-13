SALTO FATAL

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, compartilhava registros de aventuras nas redes sociais e publicou uma mensagem horas antes do salto que terminou em tragédia.

A morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma atividade de rope jump em Limeira (SP), gerou grande repercussão nas redes sociais neste sábado (13). Além das circunstâncias do acidente, uma publicação feita pela jovem poucas horas antes do salto chamou a atenção de milhares de internautas.

Moradora de Jandira, na Grande São Paulo, Maria Eduarda compartilhava frequentemente registros de viagens, aventuras e atividades ao ar livre. Além disso, o perfil dela destacava formações em educação física e gestão esportiva, bem como a paixão pelo Santos Futebol Clube.

Postagem antes do salto repercutiu após tragédia

Horas antes da atividade, Maria Eduarda publicou uma sequência de stories mostrando detalhes do passeio. Nas imagens, ela exibiu as pulseiras de identificação, a estrutura montada para os saltos e o local onde participaria do rope jump.

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Uma das publicações, feita às 7h31, ganhou repercussão após o acidente. Na foto, a jovem aparece diante da ponte e escreveu:

“Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???”.

Além disso, ela compartilhou vídeos que mostravam integrantes da equipe e outros participantes realizando saltos com equipamentos de segurança.

Acidente ocorreu durante atividade de aventura

O acidente aconteceu na trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, os responsáveis pela atividade iniciaram o salto sem conectar o equipamento de segurança à jovem.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que integrantes da equipe conduzem Maria Eduarda até a plataforma. Em seguida, ela salta. Poucos segundos depois, pessoas que acompanhavam a atividade começam a gritar frases como “a corda” e “gente, a corda”.

A jovem caiu de uma altura de aproximadamente 40 metros. Logo depois, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu seguiram para o local. No entanto, os socorristas apenas confirmaram a morte da vítima.

Polícia conduz seis pessoas à delegacia

Após o acidente, policiais iniciaram buscas na região. Segundo a corporação, dois homens deixaram o local logo depois da queda. Por isso, equipes utilizaram o helicóptero Águia e localizaram os suspeitos.

Ao final da operação, os agentes conduziram seis pessoas para a delegacia. Agora, o 2º Distrito Policial de Limeira investiga o caso e apura possíveis falhas operacionais, além do cumprimento dos protocolos de segurança.

Empresa divulgava novos eventos

A empresa responsável pela atividade cobrava R$ 180 por participante e mantinha outras datas programadas para os próximos meses em São Paulo e Minas Gerais.

Conforme a agenda divulgada aos clientes, o local do acidente receberia uma nova edição do evento em julho. Além disso, a empresa anunciava outros saltos em diferentes cidades.

Enquanto a investigação avança, a Polícia Civil busca esclarecer o que aconteceu antes do salto e definir eventuais responsabilidades pela tragédia.

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