Polícia

Criminosos fugiram levando a vítima

Francilane Ribeiro Portela foi sequestrada após um assalto dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (08/04), na Rua São Paulo, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dela.

De acordo com o marido da vítima, o casal chegava do trabalho quando notou um carro branco estacionado próximo à casa. Logo em seguida, criminosos armados anunciaram o assalto, renderam os dois e invadiram o imóvel com violência.

Dentro da casa, os suspeitos roubaram uma televisão e obrigaram o casal a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 3 mil. Durante a ação, o homem foi levado para a cozinha, onde foi agredido.

Francilane foi levada pelos criminosos durante a fuga. Segundo a família, além do casal, três filhos, incluindo duas crianças, estavam na casa no momento do crime.

Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de um carro modelo Voyage de cor branca e de uma motocicleta, que teriam dado apoio à ação criminosa.

O caso foi registrado na Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que já iniciou as buscas para localizar a vítima e identificar os envolvidos. Informações sobre o paradeiro de Francilane podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

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