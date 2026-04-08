Susto

Animal foi resgatado e devolvido ao seu habitat natural

Uma jiboia foi resgatada após aparecer no jardim de uma escola estadual na manhã de terça-feira (07/04), na Avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O animal surgiu na área externa da unidade e assustou alunos e funcionários.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM), o gestor da unidade acionou o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) por volta das 10h30, logo após funcionários perceberem a presença do animal próximo a uma área de vegetação.

De imediato, foram realizados o isolamento da área e a aplicação do protocolo de segurança padrão para manter a integridade da comunidade escolar e do animal. A equipe especializada do BPAmb realizou a captura de forma segura, sem intercorrências.

Após o resgate, os policiais verificaram que a jiboia não apresentava ferimentos e, por estar saudável, ela foi devolvida ao seu habitat natural.

Foto: Divulgação/PMAM

A Polícia Militar orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população evite qualquer tipo de aproximação ou tentativa de captura, acionando imediatamente os órgãos responsáveis pelo número 190.

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