O Flamengo venceu o Santos por 3 a 1, de virada, neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca reagiu no segundo tempo e garantiu o triunfo diante de mais de 68 mil torcedores.
Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos. No entanto, Pedro empatou para o time da casa. Em seguida, Jorginho, de pênalti, virou o jogo. Por fim, Lucas Paquetá ampliou e sacramentou a vitória rubro-negra.
Além disso, o camisa 9 do Flamengo chegou aos 161 gols pelo clube. Com isso, ele se igualou a Gabriel Barbosa como maior artilheiro do time no século XXI e se tornou o quarto maior goleador da história do Maracanã.
Por outro lado, o Santos não contou com Neymar, suspenso. O técnico Cuca, portanto, mudou o esquema tático e improvisou Zé Ivaldo na lateral direita.
Como foi o jogo
O Flamengo começou pressionando e dominou os primeiros minutos. Ayrton Lucas avançou pela esquerda, enquanto Arrascaeta criou a primeira grande chance em cabeceio perigoso. Logo depois, Varela cruzou para Pedro, mas Lucas Veríssimo salvou o Santos.
Apesar da pressão, o Santos equilibrou o jogo ao longo do primeiro tempo. Aos 20 minutos, a equipe paulista chegou com perigo após jogada iniciada por Lucas Veríssimo. Na sequência, Thaciano e Barreal também ameaçaram o gol defendido por Rossi.
Ainda assim, o Flamengo manteve mais posse de bola e seguiu criando oportunidades, principalmente com Samuel Lino e Carrascal.
Segundo tempo define a vitória rubro-negra
Na volta do intervalo, o Santos surpreendeu e abriu o placar logo aos dois minutos. Lautaro Díaz venceu a disputa com a defesa e finalizou de fora da área.
Entretanto, o Flamengo reagiu rapidamente. Aos 18 minutos, Pedro empatou de cabeça após jogada construída por Carrascal. Pouco depois, Arrascaeta sofreu pênalti, e Jorginho converteu, garantindo a virada.
Além disso, o time carioca manteve a pressão. Bruno Henrique ainda acertou a trave. Já nos minutos finais, Lucas Paquetá saiu do banco e fechou o placar com um chute colocado, após bela jogada de Gonzalo Plata.
Dessa forma, o Flamengo transformou a pressão da torcida em intensidade dentro de campo e confirmou a vitória com autoridade.
Escalações
Flamengo (técnico: Léo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá) e Jorginho; Carrascal (Plata), Arrascaeta (De La Cruz), Samuel Lino (Bruno Henrique); Pedro (Luiz Araújo).
Santos (técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabriel Barbosa), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Barreal (Rollheiser), Thaciano (Moisés) e Lautaro Díaz.
Ficha técnica
Flamengo 3 x 1 Santos
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Barreal (Santos)
Cartão vermelho: Cuquinha (auxiliar do Santos)
Gols:
Lautaro Díaz (2’/2ºT) – Santos
Pedro (18’/2ºT), Jorginho (25’/2ºT) e Lucas Paquetá (42’/2ºT) – Flamengo
Público: 68.615
Renda: R$ 5.896.367,00
(*) Com informações do Lance!
