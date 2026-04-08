Argentina

Técnico assume após sequência sem vitórias e enfrenta Platense nesta quinta-feira (9)

O técnico Fernando Diniz foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite desta terça-feira (7) e já pode estrear pelo Corinthians. O primeiro desafio será nesta quinta-feira (9), quando o Alvinegro visita o Platense, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026.

O Corinthians volta a disputar o torneio continental após dois anos fora da competição. Para esta partida, Diniz, apresentado oficialmente nesta terça-feira no CT Dr. Joaquim Grava, tentará encerrar a sequência negativa do time de nove jogos sem vitória. O treinador assinou contrato até dezembro de 2026.

“Todo dia é dia de disputar título. Isso faz parte de mim, sobre o que eu penso de futebol e vida. Não ganhamos título no dia da final, ganhamos todos os dias. Isso começou hoje aqui. Um time da grandeza do Corinthians tem que pensar em ganhar todo dia. É um privilégio estar aqui, para todos”, afirmou Diniz.

Subtítulo: Substituição de Dorival Jr.

Diniz assume o lugar de Dorival Jr., demitido após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, e a sequência ruim do time.

“Estou muito motivado e à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir umas quatro ou cinco vezes. Hoje agradeço por não ter acontecido antes para acontecer no momento que, eu acho, estou mais preparado para enfrentar esse grande desafio”, declarou o treinador.

*Com informações do Lance

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