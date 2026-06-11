Estádio Azteca

Em jogo com três expulsões e festa da torcida no Estádio Azteca, anfitrião confirma favoritismo e estreia com vitória no Mundial

Em uma partida marcada por três expulsões e pela festa da torcida mexicana no Estádio Azteca, na Cidade do México, o México confirmou o favoritismo. Além disso, o co-anfitrião derrotou a África do Sul por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Gols e expulsão definem o jogo

Os gols da seleção mexicana saíram dos pés dos atacantes Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Com isso, o time da casa passou a atuar com vantagem numérica desde o início do segundo tempo, após a expulsão do volante sul-africano Sithole, em lance assinalado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Além disso, o resultado marcou a primeira vitória do México em jogos de estreia de Copas do Mundo, após sete tentativas anteriores sem triunfo.

Azteca recebe mais de 80 mil torcedores

O reformado Estádio Azteca, palco histórico das Copas de 1970 e 1986, recebeu pouco mais de 80 mil torcedores no primeiro duelo do Grupo A. Apesar disso, a transmissão mostrou arquibancadas cheias, mas também com alguns espaços vazios, em meio a críticas aos preços dos ingressos.

Cerimônia de abertura reúne estrelas internacionais

Antes da bola rolar, o evento contou com uma cerimônia especial. Dessa forma, 48 porta-bandeiras representaram os países participantes do Mundial expandido da Fifa. Em seguida, o tenor italiano Andrea Bocelli interpretou a música “DNA”, ao lado da cantora EJAE.

Além disso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, apareceu na tribuna de honra com o troféu da Copa do Mundo, ao lado da atriz mexicana Salma Hayek.

Outra novidade desta edição foi a entrada de todos os 26 jogadores de cada seleção para a execução dos hinos nacionais. Os hinos foram interpretados pela cantora sul-africana Tyla e pelo cantor mexicano Alejandro Fernández.

México abre o placar com erro defensivo

Logo no início da partida, o México pressionou a África do Sul. Assim, aos quatro minutos, Raúl Jiménez finalizou com perigo, mas parou no goleiro Ronwen Williams.

Pouco depois, aos oito minutos, Julián Quiñones aproveitou erro na saída de bola sul-africana e abriu o placar com chute rasteiro. Apesar das críticas da torcida à presença de naturalizados, o atacante vive grande fase, após liderar a artilharia da liga saudita com 33 gols.

Com a vantagem, o México reduziu o ritmo. Ainda assim, Quiñones quase ampliou aos 41 minutos, quando acertou a trave.

Segundo tempo tem expulsões e vitória consolidada

Logo no início da etapa final, o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou o volante Sithole após entrada dura. Com isso, o cenário ficou ainda mais favorável ao México.

Em seguida, aos 22 minutos, Raúl Jiménez ampliou de cabeça após cruzamento pela direita. Dessa forma, o atacante do Fulham consolidou a vitória mexicana.

Aos 38, a África do Sul perdeu mais um jogador, após expulsão de Zwane por agressão. Já nos acréscimos, o México também teve um expulso, com cartão vermelho para Montes.

Próximos jogos do Grupo A

Enquanto isso, Coreia do Sul e República Tcheca completam a primeira rodada do grupo no Estádio Akron, em Guadalajara.

Na próxima rodada, o México enfrenta a Coreia do Sul no dia 18, enquanto África do Sul encara a República Tcheca.

Histórico das seleções na Copa

O México alcançou suas melhores campanhas nas quartas de final, em 1970 e 1986, ambas como país-sede. Já na Copa do Qatar, em 2022, a equipe caiu ainda na fase de grupos.

Por outro lado, a África do Sul retorna ao Mundial após sua última participação em 2010, também como anfitriã, e segue sem avançar às oitavas de final em suas três participações.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

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