Representação

Deputado passa a comandar bancada do partido e terá papel estratégico nas votações e debates.

O deputado estadual Rozenha (PSD) assumiu a liderança da bancada do Partido Social Democrático na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), durante a leitura do expediente da sessão ordinária de terça-feira (7).

A função foi oficializada após indicação do diretório estadual do partido e registro junto à presidência da Casa, conforme determina o regimento interno da Aleam. O deputado Wilker Barreto (PSD) passa a atuar como vice-líder da sigla.

Papel estratégico

Com a liderança, Rozenha passa a ter papel central na articulação política do partido dentro do Parlamento estadual, sendo responsável por orientar a bancada, conduzir posicionamentos em votações e representar a sigla nos debates estratégicos. “Assumir a liderança do PSD é uma responsabilidade grande. Vamos trabalhar com diálogo, firmeza e compromisso com o desenvolvimento do Amazonas”, afirmou o deputado.

A função de líder partidário é considerada estratégica dentro das casas legislativas, especialmente em um cenário de reorganização política e fortalecimento de alianças visando os próximos ciclos eleitorais.

A movimentação ocorre em um momento de reconfiguração partidária no estado, com o PSD ampliando sua presença política no Amazonas e buscando maior protagonismo nas discussões sobre desenvolvimento regional, infraestrutura e geração de oportunidades.

Leia mais:

‘Violência contra a mulher se combate’, diz deputado Rozenha